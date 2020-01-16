تأجيل مفاجيء لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي المصريين في إياب دور الثمانية بكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب (البطولة العربية) والتي كان من المقرر إقامتها يوم 24 /يناير الجاري. وذكر نادي الإتحاد السكندري في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المباراة تقرر تأجيلها لمدة يومين . وأضاف أن المباراة سوف تقام يوم 26 يناير بدلا من 24 يناير الجاري، بدون إبداء أسباب عن التأجيل. وكانت مباراة الذهاب إنتهت بفوز الإسماعيلي على مضيفه الاتحاد بهدف نظيف. Advertisements عودة نجم دفاع الإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري المصري الإسماعيلي يتجاوز الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية نجم دفاع الإسماعيلي يتوعد الاتحاد السكندري في البطولة العربية

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