الإمارات والأردن يتأهلان الى دور ربع النهائي بكأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

تأهل المنتخب الإمارتي والأردني الى دور ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً والمقامة فى تايلاند والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما تعادلا بنتيجة 1-1 اليوم الخميس 16-1-2020 فى ختام دور المجموعات من المسابقة.

ورفع المنتخب الاماراتي رصيده الى النقطة الـ5 فى صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق الاهداف عن المنتخب الاردني الوصيف، ويأتي فى المركز الثالث منتخب كوريا الشمالية برصيد 3 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة منتخب فيتنام بنقطتين.

وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق زايد العامري في الدقيقة 41، قبل أن يسجل إيهاب الخوالدة هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 78.

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وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الكوري الشمالي على نظيره الفيتنامي 2-1.

وارتفع عدد المنتخبات العربية المتواجدة في دور الثمانية بالبطولة إلى أربعة بصعود منتخبي الإمارات والأردن إلى جانب منتخبي السعودية وسوريا .

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من البطولة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الجاري.