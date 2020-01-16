الأهلي يتمم تعاقده مع السنغالي “آليو بادجي” وهذه تفاصيل الصفقة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

ولم يُعلن النادي عن قيمة الصفقة.

وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية اليوم الخميس إنه سوف يصل إلي القاهرة بصحبة اللاعب مساء اليوم لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غداً.

ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ولم يحسم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر اسم اللاعب الأجنبي الذي سيتم رفعه من قائمة الفريق لقيد بادجي بدلاً منه خاصة وأن قائمة الفريق بها أربعة لاعبين مقيدين في خانة اللاعب الأجنبي وهم أليو ديانج وجونيور أجايي وجيرالدو ووليد أزارو، بالإضافة إلى علي معلول المقيد كلاعب شمال أفريقي.

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ويحق للأندية المصرية قيد أربعة لاعبين أجانب في قوائمهم بالإضافة للاعب واحد من شمال أفريقيا.

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