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وليد آزارو يتعرض لعقوبة مالية من إدارة الأهلي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري توقيع غرامة مالية مغلظة على المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق؛ جراء إعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا الأخيرة.

وذكر النادي الأهلي المصري في بيان رسمي أن تلك العقوبات في إطار سياسة الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني على الفريق؛ وفقا للقواعد المعمول بها في الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز علي طنطا بخماسية نظيفة في مسابقة مساء أمس الأربعاء في الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

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