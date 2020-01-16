بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والاتفاق في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس 16 يناير 2020. تنطلق المبارة في تمام الساعة 18:05 بالتوقيت المحلي، 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض. تبث المباراة على القناة السعودية الأولى بتعليق المعلق الرياضي المتميز عبد الله الحربي. الهلال 2-1 الاتفاق ???? ملعب جامعة الملك سعود (الرياض -السعودية) ???? كأس خادم الحرمين الشريفين – دور ال8 Advertisements جارية الآن بث مباشر “مكتوب” لحظة بلحظة أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لمباراة الهلال والاتفاق في مباراة الكأس.

سيكون معكم محمود ماهر على مدار هذا اللقاء من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? تشكيلة الهلال اليوم : عبد الله المعيوف – علي آل بليهي – محمد جحفلي – محمد البريك – ياسر الشهراني – سلمان الفرج – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو – هتان باهبري – صالح الشهري (المدير الفني: رازفان لوتشيسكو).

عبد الله المعيوف علي آل بليهي محمد جحفلي محمد البريك ياسر الشهراني سلمان الفرج محمد كنو سيباستيان جيوفينكو كارلوس إدواردو هتان باهبري صالح الشهري (المدير الفني: رازفان لوتشيسكو). ???? تشكيلة الاتفاق اليوم: رايس مبولحي – سعيد الربيعي – صالح القميزي – سيدريك يامبيري – أسامة الحدادي – علي هزازي – فيليب كيش – إبراهيم محنشي – نعيم سليتي – هزاع الهزاع – محمد كويكبي. (المدير الفني: خالد العطوي).

???????????????? يدير هذا اللقاء الحكم البريطاني الاسكتلندي “بوبي مادين”.

الاتفاق لم يهزم الهلال في آخر 4 مباريات بينهما في جميع المسابقات.

يرجع آخر فوق للاتفاق على الهلال إلى يوم 9 مارس 2018 بنتيجة 1/2، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل ثنائية الاتفاق “الكوكبي وكيس” مقابل هدف للشلهوب.

الهلال لم يسقط في أي نتيجة سلبية منذ تعادله 1/1 على ملعب الحزم بعد عودته من مونديال الأندية 2019، بينما خسر الاتفاق أمام الرائد 2/3، وتعادل في الجولة الماضية مع ضمك 2/2.

الشوط الأول

1″ ✅ انطلاق المباراة الآن..

05″ ⚽️ جووووووول…الهلال يتقدم بالهدف الأول بواسطة صالح الشهري بديل جوميز اليوم.

15″ ???????? أووووووه…آل بليهي يعرقل مهاجم الاتفاق المنطلق على حدود منطقة الجزاء في منطقة العمق، والحكم يوقف اللعب لإعادة اللقطة والتأكد منها..لكنه يشير باستمرار اللعب بعد دقيقة واحدة. فلم يقم آل بليهي بالعرقلة فقد قام لاعب الاتفاق بعرقلة نفسه بنفسه.

16″ أوووووووه.. تصويبة من نجم وسط الهلال إدواردو من على خط ال18، وريس مبولحي يتصدى للكرة من الزاوية اليسرى ويحكم سيطرته عليها.

19″ هدف ملغي للهلال عن طريق صالح الشهري .. بسبب تسلل مُمرر الكرة العرضية “جيوفينكو”. 25″ اللعب منحصر أكثر في خط الوسط، مع محاولات ملحوظة من الهلال على الرواق الأيمن وتنويع اللعب مع جيوفينكو الذي يتحرك في العمق الدفاعي.

30″ لاعبو الهلال يسقطون في بعض الأخطاء العكسية أثناء شن الهجمات على مرمى الاتفاق، وهذا يفسد كل محاولاتهم لإضافة المزيد من الأهداف…يوجد تسرع!

43″ ???? أوووووووووه…هدف محقق يضيع من الاتفاق.. رأسية رهيبة من الكوكبي، والمعيوف يتعملق ويُبعدها بأطراف أصابعه من الزاوية اليمنى.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول والكرة بحوزة لاعبي الهلال.

اضغط هنا لمشاهدة هدف الهلال في مرمى الاتفاق بالشوط الأول

استراحة ونعود إليكم في الشوط الثاني.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني.. الاتفاق يتحول إلى اليمين.. والهلال الى اليسار..

46″ نشاط كبير من الاتفاق في بداية الشوط لمحاولة تسجيل هدف التعديل.

47″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الاتفاق هزاع إبراهيم الهزاع .

50″ ???? أول تغيير في المباراة من نصيب الاتفاق بنزول صالح العمري بدلاً من علي هزازي.

54″ ⚠️ بطاقة صفراء ضد لاعب وسط الهلال باهبري

55″ أوووووووووه…رايس مبولحي يتقمص دور الليبرو ويخرج من مرماه ليُبعد إنفراد صريح لجيوفينكو.

58″ أووووووووووه…هدف مؤكد يضيع على صالح الشهري بعد تدخل مدافع الاتفاق الذي أبعد كرة رأسية له داخل منطقة الستة ياردات إلى ركلة ركنية.

58″ يا لها من تمريرة رهيبة من محمد البريك إلى الشهري..واضح جدًا التأقلم والتناغم بينهما.

65″ الهلال يستعيد سيطرة وهيمنته على اللقاء بعد البداية الساخنة في المباراة من الاتفاق.

64″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الاتفاق إبراهيم حسين محنشي.

68″ ???? أول تغيير للهلال بنزول آندري كارييو بدلاً من هتان باهبري.

68″ ???? التغيير الثاني للاتفاق بنزول باربوسا دي سوزا بدلاً من إبراهيم محنشي.

70″ أوووووووووه…رايس مبولحي ينقذ هدف جديد للهلال.. تصويبة مذهلة من جيوفينكو من على قوس منطقة الجزاء، الحارس الجزائري أبعدها بأطراف أصابعه من الزاوية اليسرى السفلية بسرعة ردة فعل يُحسد عليها.

72″ بووووووووووووووووووم….جيوفينكو يطلق تصويبة صاروخية من 24 ياردة في المقص الأيمن، ورايس مبولحي يُبعدها ببراعة. 73″ ???? طرررررررد للاعب الاتفاق “سعيد الربيعي” بعد تدخل شرس على كارييو.

75″ بووووووووووووووم…جيوفينكو يطلق تصويبة جديدة لا تصد ولا ترد لكن من ركلة حرة مباشرة، لمسها رايس مبولحي لتنحرف وترتطم في العارضة ????

76″ ???? تبديل جديد للهلال بنزول نواف العابد بدلاً من إدواردو

81″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الاتفاق صالح العمري

83″ أووووووووووه…ركلة جزاء للاتفاق ضد المدافع محمد الجعفري الذي لمس كرة عرضية بيده اليسرى.

83″ الحكم راجع تقنية الفار للتأكد من عدم تسلل لاعب الاتفاق الذي أرسل الكرة العرضية..واتضح له أن الموقف سليم.

84″ جوووووووووووووول…التعادل 1/1 فيليب كيش يسجل ركلة الجزاء بتصويبة نموذجية في المقص الأيسر.

85″ الاتفاق يقاتل من أجل العبور إلى الأشواط الإضافية..لكن هل سينقذ المخزون البدني؟

86″ ???? التغيير الثالث للهلال بنزول بافيتيمبي جوميز بدلاً من جيوفينكو الذي هبط مستواه البدني.

87″ خطة هجومية بحتة من لوتشيسكو الراغب في حسم نتيجة المباراة لتجنب الارهاق البدني في الاشواط الإضافية.

92″ أوووووووووف!!!! جوميس يتلاعب بمدافعي الاتفاق على خط الـ18 ثم يُمهد كرة جميلة أمام كارييو للتصويب..وبالفعل البيروفي يطلق تصويبة صاروخية بوجه القدم في المقص الأيمن، ورايس مبولحي يطير عليها وينقذها بكفيه.. يا لك من حارس يا ابن الجزائر.

93″ نجم المباراة الأول هو حارس الجزائر والاتفاق رايس مبولحي.

95″ صالح الشهري يفشل في استغلال تمريرة من كارييو داخل منطقة الجزاء باسهابه في الاستلام لينقض عليه المدافع ويقص الكرة.

96″ صافرة نهاية الشوط الثاني..والآن إلى أشواط إضافية.

الشوط الإضافي الأول

90″ صافرة بداية الشوط الإضافي الأول.. الهلال على اليمين والاتفاق على اليسار.

96″ جوووووووووووووول…صالح الشهري يفعلها من جديد للهلال.

96″ ???????? عملية ثنائية مذهلة بين محمد البريك وآندري كارييو على الجهة اليمنى، تنتهي بعرضية نموذجية من البريك إلى الشهري غير المراقب داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتصويبة مباشرة بباطن القدم ذهبت من بين قدمي رايس مبولحي..هدف ملعوب وجميل للزعيم.

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