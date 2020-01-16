لطمة قوية على وجه مانشستر يونايتد قبل ملاقاة ليفربول

منح الاسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد بطاقة العبور الى الدور الرابع من كأس إنجلترا لأربعاء، بتسجيل هدف الفوز الوحيد في مباراة معادة من الدور الثالث أمام ضيفه ولفرهامبتون، شهدت إصابة مهاجمه ماركوس راشفورد.

وفرض ولفرهامبتون لقاء إعادة بعد إنتهاء المواجهة الاولى بالتعادل السبلي في الرابع من الشهر الحالي، وهو كان قد أخرج يونايتد من ربع نهائي المسابقة الموسم الماضي. كما أن “الشياطين الحمر” لم يحققوا أي فوز على “الذئاب” في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما (قبل مباراة اليوم).

لكن فريق المدرب النروجي أولي جونار سولشاير تلقى نبأ سيئاً قبل المباراة المرتقبة على أرض ليفربول متصدر الدوري في المرحلة الثالثة والعشرين الأحد، بخسارة جهود راشفورد مسجل 15 هدفاً في الـ “برمير ليج” هذا الموسم، مصاباً في الدقيقة 80، بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 64.

وقال سولشاير بعد المباراة لقناة “بي تي سبورت”، إن راشفورد “تعرض لكدمة ولم يعد قادرا على الجري. علينا ان نجري فحوصاً من أجل الأحد ونرى كيف تجري الأمور”.

وهدد ولفرهامبتون باكراً في اللقاء عندما وصلت عرضية إلى المكسيكي راوول خيمينيز داخل المنطقة روّضها بطريقة رائعة والتف حول نفسه مخادعاً ثلاثة مدافعين وسدد بيسراه من مسافة قريبة، إلا أن الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو تصدى للمحاولة (8).

وأعتقد فريق “الذئاب” أنه تقدم بعدما مرر البرازيلي فريد كرة خاطئة على مشارف منطقته فارتطمت بزميله الصربي نيمانيا ماتيتش وتهيأت أمام خيمينيز الذي مررها الى البرتغالي بيدرو نيتو فتابعها سهلة في الشباك (10)، إلا أن تقنية المساعدة بالفيديو “في آي آر” أظهرت لمسة يد على خيمينيز قبل التمرير، ما أدى الى إلغاء الهدف.

وأفاق “الشياطين الحمر” بعد أنطلاقة الضيوف، وهددوا المرمى بتسديدة قوية من الفرنسي أنطوني مارسيال تصدى لها الحارس جون رودي (34).

وواصل يونايتد، خامس ترتيب الدوري، ضغطه ومرر فريد كرة للويلزي دانيال جايمس لكنه سددها باتجاه جسد رودي الذي خرج لأنقاذها (42).

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وضغط المضيف المتوج باللقب 12 مرة آخرها عام 2018، في الشوط الثاني ووصلت الكرة الى جايمس داخل المنطقة بعد تمريرة من براندون ويليامز، فسددها بيسراه زاحفة قريبة من القائم الأيسر (52).

وأستعان سولشاير بجهود راشفورد في الدقيقة 64، ليسجل يونايتد هدف الفوز بعد دخوله بثلاث دقائق بعدما وصلت الكرة إلى مارسيال في وسط الملعب فمررها إلى ماتا الذي أفلت من التسلل وأنطلق نحو المرمى مسقطاً الكرة فوق رودي (67).

ويلتقي يونايتد في الدور الرابع مع واتفورد أو ترانمير روفرز من الدرجة الثانية بعدما تأجلت الثلاثاء مباراة الإعادة بينهما.

إلى ذلك، بلغ كارديف سيتي من الدرجة الأولى الدور ذاته بفوزه بنتيجة 4-3 على مضيفه كارلايل يونايتد من الدرجة الثالثة في مباراة حماسية.

وأنتهى الشوط الاول بتقدم الضيوف 2-1 بهدفين لأدين فلينت (18) وجوش مورفي (45) بعدما إفتتح نايثان توماس النتيجة لأصحاب الأرض باكراً في الدقيقة السابعة.

وضاعف كارديف تقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف شخصي ثان لفلينت (48)، قبل أن يقلص كارلايل النتيجة بفضل هاري ماكيردي (51)، إلا أن دانيال وارد سجل سريعاً الهدف الرابع للضيوف (57) قبل أن يختتم ماكيردي مهرحان الأهداف في الدقيقة 64.

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