عاجل | إشبيلية يضم مهاجم منتخب المغرب بعقد طويل الأمد

أعلن نادي اشبيلية -رابع جدول ترتيب الدوري الإسباني- تعاقده الرسمي مع المهاجم الدولي المغربي “يوسف النصيري”، مساء اليوم الخميس، بعقد طويل الأمد ينتهي في يونيه 2025.

وأكد النادي الأندلسي في بيان على موقعه أن النصيري صاحب الـ 22 عامًا وصل إلى اشبيلية اليوم الخميس من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل أن يوقع على عقد مع أسود الأندلس لمدة خمسة أعوام ونصف، أي حتى “30 يونيو 2025”.

ولم تكشف إدارة إشبيلية عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل الإعلام الإسبانية بـ20 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد خريج أكاديمية سلا المغربية مع نادي ليجانيس.

وإلتحق النصيري بصفوف نادي ملقة الإسباني في موسم 2015-2016 وخاض رفقته 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع منتخب بلاده في سن الحادية والعشرين في مونديال روسيا.

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وانتقل النصيري الى ليجانيس عقب العرس العالمي (مونديال روسيا 2018) وسجل له 15 هدفًا في 53 مباراة في مختلف المسابقات.

وأصبح النصيري الهداف التاريخي للفريق القابع بضواحي العاصمة مدريد، بينها تسعة أهداف في الدوري في 31 مباراة الموسم الماضي، من بينهم ثلاثية “هاتريك” في مرمى ريال بيتيس.

وهز النصيري الشباك أربع مرات في الليجا هذا الموسم، وبات ثاني لاعب مغربي في صفوف إشبيلية بعد حارس المرمى «ياسين بونو» الذي انتقل في الصيف الماضي من جيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.