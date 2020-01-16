رسميًا | غانا تستسلم أمام تمسك الأهلي برينيه فايلر وتُعين المدرب الجديد

أعلن الاتحاد الغاني، مساء الأربعاء، تعيين تشارلز كوبلا أكونور كمدير فني للمنتخب الغاني الأول، خلفاً لكواسي أبياه.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الغاني أن التشكيل النهائي للجهاز الفني سيتضمن ديفيد دونكان كمساعد مدرب.
ولعب أكونور 45/ عاماً/ لفرق فورتونا كولون وفولفسبورج في ألمانيا، كما كان قائداً للمنتخب الغاني.
ويتصدر منتخب غانا، جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون، برصيد 6 نقاط.
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