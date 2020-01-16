تشافي يُفسر لجمهور برشلونة سبب رفضه لتدريب الفريق

قال تشافي هيرنانديز قائد فريق برشلونة الإسباني السابق، إنه رفض تدريب الفريق الأول بالنادي لأنه جاء في توقيت مبكر للغاية في مسيرته التدريبية.
وأقال برشلونة المدرب إرنستو فالفيردي يوم الإثنين الماضي، وعين بدلاً منه كيكي سيتين، ولكنه قام بعرض المنصب على تشافي، المدير الفني للسد القطري في البداية.
وقال تشافي :”نعم، تلقيت عرضاً من برشلونة، عندما تواجد هنا إريك أبيدال (المدير الرياضي) وأوسكار جرو (المدير التنفيذي) ولكنني رفضته، السبب الرئيسي لأنه من المبكر جداً تدريب برشلونة”.
وأكد :”ولكن، لا تدع أحداً يشكك في أن حلمي في المستقبل هو تدريب برشلونة”.
ولدى تشافي عقداً مع السد القطري حتى 2020، بينما وقع سيتين عقداً مع برشلونة حتى 2022، رغم أن النادي لديه خيار فك الأرتباط بمدرب ريال بيتيس السابق في 2021 بعد الإنتخابات المقررة.
وأضاف تشافي :” أحب سيتين، وطريقة عمله، وأتمنى أن يحقق النجاح مع برشلونة”.
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