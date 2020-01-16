اونلاين | هدف الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين Hilal live

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رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق السعودي بث مباشر اليوم في كاس خادم الحرمين الشريفين والمقرر لها بعد قليل. ويمكن متابعة الشوط الاول والثاني لحظة بلحظة في لقاء ربع النهائي من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين المباراة التي ستقام علي ارضية ملعب جامع الملك سعود. قرر خالد العطوي مدير الفني للنادي الاتفاق السعودي،في مواجهة الهلال السعودي التي ستجرى مساء اليوم الخميس 16 يناير 2020، في مباراة ذهاب من ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين

، على استاد جامعة الملك سعود. تشكيلة المتوقعة لنادي الاتفاق السعودي كما يلي : حراسة المرمى : رايس مبولحي خط الدفاع : صالح سعد القميزي – سعيد الربيعي – عبدالله الخطيب – أسامة الحدادي خط الوسط : حامد عبدالله الغامدي – علي عبدالله هزازي – صالح العمري خط الهجوم : روجيريو دي اسيس كوتينيو – نعيم سليتي –نعيم سليتي البدلاء / عبدالله الخطيب /

فواز الطريس / عمر السنين / سعد آل خيري اليامي / حامد الغامدي / صالح آل جمعان العمري / عبدالله الصالح / سليماني دوكارا / إليريك باربوسا دي سوزا الاتفاق: يبدأ المدرب خالد العطوي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من رايس مبولحي / سعيد الربيعي / صالح القميزي / سيدريك يامبيري / أسامة الحدادي / علي هزازي / فيليب كيس / ابراهيم محنشي / نعيم السيلتي / هزاع الهزاع / محمد الكويكبي البدلاء / عبدالله الحافظ / بافيتيمبي جوميس / أمير كردي / نواف العابد / أندري كارييلو / ناصر عيسي الدوسري / محمد الشلهوب / محمد الواكد / عبدالله عطيف