اخبار الرياضه

اونلاين | "كورة لايف" مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر رابط KSA "قناة مفتوحة" في كاس الملك اليوم 16-1-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة لايف" مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر رابط KSA "قناة مفتوحة" في كاس الملك اليوم 16-1-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره الاتفاق في مباراة هامة للغاية ستجمع الفريقان على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك اليوم الخميس 16 يناير 2020.

راابط مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على الهواء عبر شاشة قناة 1 بتعليق عبد الله الحربي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

Advertisements

تألق الهلال في دور الـ16 من بطولة كأس الملك بعد انتهاء المواجهة أمام الفيصلي بنتيجة 2/2، ثم لجأت المواجهة لركلات الترجيح والتي حسمت لصالح الموج الأزرق، بينما تأهل الاتفاق للدور الحالي بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة ثقيلة انهت بسباعية نظيفة لهدف وحيد.

كانت آخر مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين أمام الوحدة وانتهت بفوزه بنتيجة 3/1، بينما تعادل الاتفاق في آخر لقاء له بالدوري أمام ضمك بهدفين لكل فريق.

سيعتمد المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو على ذات التشكيل المُعتاد لعيه في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى، ومن أمامه البريك وجحفي والبليهي والشهراني، وسيتواجد في الوسط كويار وكنو، وفي المقدمة كارية وجيوفينكو والدوسري، وفي قلب الهجوم جوميس.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا