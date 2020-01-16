اونلاين | لايف Hilal رابط مباشر مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين Hilal Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف Hilal رابط مباشر مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين Hilal Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر والتي ستقام اليوم الخميس الموافق 16-1-2020 لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم . وجاء تشكيل الهلال أمام الاتفاق كالأتي : الحارس: المعيوف Advertisements الدفاع: الشهراني - آل بليهي - محمد جحفلي - البريك الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - جيوفينكو الهجوم: إدواردو - صالح الشهري - هتان باهبري مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر

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