رياضة | أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين، الذي تولى مسؤوليته مؤخراً خلفاً لإرنستو فالفيردي، تغييراً في وتيرة تدريبات الفريق الكاتالوني الذي أدى لاعبوه جلسات تدريب إضافية وصلت إلى 4 قبل مواجهة غرناطة في "الليغا".

وينتظر أن يقود المدير الفني الإسباني صاحب الـ61 عاماً تدريباً للفريق يوم المباراة نفسه، صباح الأحد، على أن يعلن قائمته للمباراة بعدها.

وخاض الفريق الكاتالوني تدريباً اليوم، على أن يعاود التدرب مساء الجمعة ثم صباح السبت، يتبعه مؤتمراً صحافياً.