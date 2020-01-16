رياضة | حمزة الجمل: الجائزة الفردية مهمة ولكن تحقيق حلم الصعود هو الأهم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمزة الجمل: الجائزة الفردية مهمة ولكن تحقيق حلم الصعود هو الأهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حمزة الجمل المدير الفنى لنادي القناة عن امتنانه من حصوله علي لقب احسن مدير فني في الدور الأول من صفحة ملاعب "الخليج 365 الرياضي" وشكر كل من ساهم في حصوله على هذه الجائزة.

وأضاف حمزة أن الجوائز الفردية مهمة ولكن الأهم هو تحقيق الهدف مع فريقه وهو الصعود للدوري الممتاز مع القناة هذا الموسم.

وعن استعدادات الفريق للدور التاني قال الجمل إن الفريق خاض لقاء وديا أمام بتروجيت استفاد منه كثيرا استعدادا للنجوم في افتتاحية الدور الثاني الاثنين القادم.

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وأضاف: "حاليا يقوم الجهاز الطبي بتأهيل المصابين والحمد لله استعدنا جزء كبير منهم لبداية دور ثاني بدون إصابات".

وعن تعاقدات يناير أشار حمزة الجمل إلى أن تدعيم الفريق بعناصر تفيد الفريق وتسد الثغرات.

وشكر حمزة الجمل الجهاز المعاون له جهاز فني وطبي وإداري وأنه لولا التعاون ما حصل على استفتاء أحسن مدير فني في الدور الأول.