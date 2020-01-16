رياضة | الإمارات والأردن يتأهلان لدور الـ8 ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات والأردن يتأهلان لدور الـ8 ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخبا الإمارات والأردن إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، عقب تعادلهما 1 - 1 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة والتي شهدت فوز كوريا الشمالية على فيتنام 2 - 1.

وتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب فيتنام الترتيب برصيد نقطتين.

وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق زايد العامري في الدقيقة 41، قبل أن يسجل إيهاب الخوالدة هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 78.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الكوري الشمالي على نظيره الفيتنامي 2 - 1 .

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وتقدم المنتخب الفيتنامي في الدقيقة 16 عن طريق تين لين تعيوم، قبل أن يسجل زميله حارس المرمى تين دونج يوي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27 بعدما أخطأ في تقدير كرة عالية مسددة من أحد لاعبي كوريا الشمالية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل ري شونج جيو هدف الفوز للمنتخب الكوري الشمالي من ركلة جزاء.

وارتفع عدد المنتخبات العربية المتواجدة في دور الثمانية بالبطولة إلى أربعة بصعود منتخبي الإمارات والأردن إلى جانب منتخبي السعودية وسورية .

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من البطولة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الجاري.