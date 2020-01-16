رياضة | تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلًا من :-
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع : مروان عطيه - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم
خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - محمود شعبان
خط الهجوم : أكوي - رزاق سيسيه - خالد قمر.
أما البدلاء :-
محمود الزنفلي - أسامة العزب - أحمد رفعت - صبري رحيل - ويلسون - أحمد حجي - جدو.