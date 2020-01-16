رياضة | لاعب يد الزمالك: فخور بجائزتي في مباراة غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب يد الزمالك: فخور بجائزتي في مباراة غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وسام نوار نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغينيا بالجولة الأولى من منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد.



وكان منتخب مصر الوطني فاز على غينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا خلال البطولة المقامة على الأراضي التونسية.



وتُوج وسام نوار بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعدما أظهر مستوى رائعا خاصة على المستوى الهجومي نظرا لدوره المميز على الدائرة.



قال وسام نوار إن جميع لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة وحصوله على الجائزة يعبر عن العمل الجماعي للفراعنة خلال لقاء اليوم.



ويستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة كينيا في الجولة الثانية من البطولة غدا.