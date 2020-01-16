رياضة | رسميا.. القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب رئيس نادي القناة عماد الخواجة من اللاعب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الصعيدي لعب للعديد من الأندية منها جمهورية شبين، والنصر، وإنبي، والاسماعيلي والإنتاج الحربي واف سي مصر .
وتعتبر صفقة الصعيدي هي الصفقة الثانية لنادي القناة في الانتقالات الشتوية بعد انضمام المدافع القادم من المنصورة أحمد فوزي .
وكان القناة قد أنهي الدور الاول في المركز الثالث بمجموعة القاهرة والقناة خلف سيراميكا المتصدر برصيد 27 نقطة والداخلية 19 نقطة نفس رصيد عدد النقاط مع القناة ولكن تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف
وحقق القناة 5 إنتصارات من 11 مباراة، خلال الدور الأول، مقابل هزيمتين و4 تعادلات، وسكنت شباكه 5 أهداف، وأحرز لاعبيه 11 هدف.
وكان القناة استغنى عن أربعة لاعبين هم محمد سعيد اذلي انضم لنادي الترسانة وشوقي فتحي وانضم لنادي المريخ وفتحي عثمان ومحمد خليفة وانهي القناة تعاقدهما الاسبوع الماضي.