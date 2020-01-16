رياضة | صرف 10% من عقود اللاعبين ومقدمات الصفقات في دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف 10% من عقود اللاعبين ومقدمات الصفقات في دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبدالله بصرف نسبة الـ 10% من قيمة قسط شهر يناير لجميع اللاعبين القدامى بالفريق وذلك بناء على الوعد الذى منحه إياب رئيس النادى للاعبيه، والجهاز الفني بقيادة كمال فريد.

وصرف مسئولو دمنهور أيضا مقدمة تعاقد الصفقات الجديدة لكلا من عمرو نبيل مدافع بيلا ورياض حسين صانع ألعاب الأوليمبي ومصطفى سمارة صانع ألعاب الإعلاميين.

ومن جانبه أكد رؤوف الحوشي المشرف العام، على الفريق، عن سعي الجهازالفني ومجلس الأدارة في التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية ليكون بمثابة أضافة لخط هجوم الفريق مع بدء منافسات الدور الثاني بالمجموعة الثالثة

ومن المقرر أن يلتقي فريق دمنهور، مع نظيره، فريق بلدية المحلة يوم الثلاثاء القادم .

مباريات دمنهور في الدور الثاني



الجولة الـ 1 : دمنهور - بلدية المحلة

الجولة الـ 2 : بيلا - دمنهور

الجولة الـ 3 : دمنهور - الأوليمبي

الجولة الـ 4 : مالية كفر الزيات - دمنهور

الجولة الـ 5 : دمنهور - الحمام

الجولة الـ 6 : غزل المحلة - دمنهور

الجولة الـ 7 : دمنهور - دكرنس

الجولة الـ 8 : فاركو - دمنهور

الجولة الـ 9: المنصورة -دمنهور

الجولة الـ 10 : دمنهور - الرجاء

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الجولة الـ 11 : أبوقيرللأسمدة - دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4-المنصورة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- بلدية المحلة 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبوقير للأسمدة 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط