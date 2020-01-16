رياضة | تعرف على مباريات المنيا في الدور الثاني للصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات المنيا في الدور الثاني للصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الدور الثاني لدوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي الجديد2019-2020، الأحد القادم، حيث سيخوض الفريق المنياوي 11 مباراة في إطار الدور الثاني.

وسيبدأ الفريق المنياوي، مبارياته في الدور الثاني، بلقاء فريق سوهاج، علي ملعب سوهاج في مباراه قويه لا تقبل القسمة على اثنين، حيث جاءت نتيجة الدور الأول بينهما بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب إستاد جامعه المنيا.

وفي المباراه الثانية والثالثة يستضيف فريق المنيا، فريقا الألومنيوم وبني سويف، حيث فاز فريق الألومنيوم في الدور الأول، بهدف نظيف، كما فاز فريق بني سويف بهدفين نظيفين.

ثم في المباراة الرابعة، يحل فريق نادي المنيا ضيفا على فريق بترول أسيوط الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني، حيث فاز المنيا علي البترول علي ملعب إستاد جامعه المنيا بهدف نظيف.

وفي اللقاء الخامس، يحل الاعلاميين ضيفا على فريق المنيا علي ملعب جامعه المنيا، وشهد لقاء الدور الأول، فوز فريق الاعلاميين، بهدفين لهدف، علي ملعبه.

وفي المباراه السادسة، يتوجه الفريق المنياوي للقاء ديروط علي ملعب ديروط، حيث تمكن فريق المنيا من الفوز على فريق ديروط بثلاثه أهداف لهدف،علي ملعب المنيا.

وفي المباراه السابعة، يحل فريق الفيوم ضيفا على فريق المنيا، علي ملعب المنيا، حيث تمكن فريق الفيوم من الفوز على فريق المنيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الاسيوطي.

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وفي المباراه الثامنة، يتوجه الفريق المنياوي لمحافظه بني سويف لملاقاة فريق التليفونات، وانتهت المباراة الأولى، بينهما خلال الدورالأول بالتعادل السلبي.

وفي المباراه التاسعة، يحل فريق البنك الأهلي المتصدر ضيفا ثقيلا على فريق المنيا، في المباراه التي سيشهدها ملعب استاد جامعه المنيا، حيث تمكن فريق المنيا من الفوز على فريق البنك الأهلي المتصدر بهدفين نظيفين علي ملعبه.

ثم في اللقاء العاشر، يتوجه الفريق المنياوي لمحافظه سوهاج، لملاقاه فريق طهطا علي ملعب طهطا، حيث حقق الفوز علي طهطا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب المنيا.

وفي ختام اللقاءات، يحل فريق شبان قنا ضيفا على فريق المنيا، حيث تمكن فريق المنيا من خطف نقطه من ملعب شبان قنا بالدور الأول.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مباريات نادي المنيا في الدور الثاني :

1- سوهاج مع المنيا

2- المنيا مع الألومنيوم

3- المنيا مع نادي بني سويف

4- بترول أسيوط مع المنيا

5- المنيا مع الإعلاميين

6- ديروط مع المنيا

7- المنيا مع الفيوم

8- تليفونات بني سويف مع المنيا

9- المنيا مع البنك الأهلي

10- طهطا مع المنيا

11- المنيا مع شبان قنا