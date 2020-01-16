رياضة | أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك اليوم الخميس عن مفاجأة لجماهير ة البيضاء في المباريات القادمة.

واكد أمير مرتضي على أن كارتيرون مدرب الزمالك حسم أمره بشأن الكونغولي كاسونجو كابونجو بضمه لقائمة الفريق في الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون من كاسونجو التدريبات خلال الفترة القادمة لضمه للقائمة خاصة بعدما تم وضع برنامج خاص للتدريبات المنفردة وتدريبات آخري مع الفريق على أن يتم قيده كذلك فى القائمة الإفريقية.

ويقوم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بإدارة التدوير بين اللاعبين بشكل رائع فى ظل ضغط المباريات، ويركز على منح كل اللاعبين الاهتمام بشكل واضح، إذ يغادر المعسكرات للإشراف بنفسه على تدريبات المستبعدين.