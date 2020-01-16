رياضة | الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة بشأن رد فعل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعد تعاقد القلعة الحمراء مع السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أعلن اليوم الخميس التعاقد مع أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لمدة أربع سنوات ونصف العام بداية من شهر يناري الجاري.

ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي مساء اليوم برفقة أمير توفيق إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي غدا الجمعة ومن بعدها الانضمام للتدريبات الجماعية.

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وقال شوبير خلال الأستوديو التحليلي بقناة "أون سبورت" اليوم إن وليد أزارو بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق : "يقال أن من شدة اعتراضه خبط يده فتعرض صباعه للكسر".

ويبدو أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ليس مقتنع بأزارو ، حيث يخرج الأخير من قائمة القلعة الحمراء في مباريات كثيرة، وهو ما أدى لاعتراض المهاجم المغربي على المدرب وتوقيع عقوبة مغلظة عليه من جانب لجنة الكرة.