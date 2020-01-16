رياضة | دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان عملية الاستعداد والتحضير لخوض مواجهة إشبيلية القادمة يوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد تلقى دفعة قوية بعودة الثنائي كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش للتدريبات الجماعية من جديد بعد التعافي من الإصابة.

واشارت الصحيفة إلى أن زيدان بالرغم من استعادة بنزيمة ومشاركته في التدريبات إلا أنه لن يعول عليه في المباراة بشكل أساسي وربما يجلس اللاعب على مقاعد البدلاء.

واكدت الصحيفة على أن زيدان سيعتمد على يوفيتش بالتشكيلة الاساسية وربما يمنح بنزيمة فرصة المشاركة بالشوط الثاني في حالة الاحتياج لخدماته.