رياضة | بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب المغربي وليد أزارو مع الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب المغربي وليد أزارو مع الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المغربي وليد أزارو على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تعاقد القلعة الحمراء مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير الجاري، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي.

واستقرت لجنة التخطيط والجهاز الفني للأهلي على رحيل وليد أزارو من أجل افساح مكان داخل قائمة الفريق الأحمر للوافد الجديد أليو بادجي والذي سيتم قيده بدلًا من اللاعب المغربي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

وتلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية السعودية لاستعارة المغربي وليد أزارو حتى نهاية الموسم، بنية البيع النهائي، ويبدو أن إدارة القلعة الحمراء سوف توافق على العرض السعودي للتخلص من "أزارو" لقيد المهاجم السنغالي حتي يتمكن من المشاركة مع الفريق بالفترة القادمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي:-

انضم المغربي وليد أزارو لصفوف النادي الأهلي في يوليو 2017 قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 1 مليون و300 ألف دولار تقريبًا.

شارك وليد أزارو في 96 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، وسجل 44 هدفًا.

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لعب المهاجم المغربي 60 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري بواقع 4433 دقيقة لعب، وسجل 26 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على 6 انذارات، بينما خاض 3 مباريات بكأس مصر وسجل 3 أهداف، في 225 دقيقة لعب، وخاض مباراة وحيدة بكأس السوبر المصري وسجل هدف.

وخاض "أزارو" 26 مباراة مع الأهلي في بطولات إفريقيا، وسجل 13 هدفًا، ووصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين مع المارد الأحمر عامي 2017، 2018 وخسر فريقه اللقب الإفريقي أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

وشارك وليد أزارو في 6 مباريات مع الأهلي في البطولة العربية للأندية وسجل هدف وحيد.

حقق المهاجم المغربي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، كما فاز مع الفريق بكأس السوبر المصري "مرتين"، وكأس مصر "مرة وحيدة"، كما حصل على لقب هداف الدوري موسم 2017 – 2018 برصيد 18 هدفًا.

استطاع "أزارو" خلال فترة تواجده مع الأهلي تسجيل اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ المحترفين الأجانب بالدوري المصري، بعدما أصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري برصيد 18 هدفًا موسم 2017 - 2018، متفوقا على الأنجولي فلافيو مهاجم الأحمر، وجون اوتاكا لاعب الإسمباعيلي وسجل كل منهما 17 هدفًا.

كما يعد المهاجم المغربي أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافًا للأهلي في موسم واحد محليًا باحراز 20 هدفًا موسم 2017 - 2018 بواقع (18 بالدوري - 2 هدفين بكأس مصر).

تلقي "أزارو" انتقادات واسعة من جمهور الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب فشله في انهاء الهجمات بشكل جيد، واهداره للفرص السهلة في المباريات الهامة، مما دفع البعض للمطالبة بضرورة رحيله والتعاقد مع مهاجم مميز لقيادة هجوم الفريق بدلا منه.