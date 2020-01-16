رياضة | أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة كيكي سيتين خبرًا سارًا قبل مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام غرناطة والمقرر لها الأحد المقبل.

ويستضيف برشلونة نظيره غرناطة مساء الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وتأكد جاهزية الثنائي تير شتيجين حارس المرمى، وأرثو ميلو لاعب الوسط بعد تعافيهما بشكل كامل من الإصابة.

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وكان الثنائي قد تغيب عن المشاركة مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية بسبب الإصابة.

وشارك شتيجين وأرثور في تدريبات برشلونة اليوم الخميس مع المجموعة، وأصبح الثنائي متاح للعب في مباراة غرناطة المقبلة.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.