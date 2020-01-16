شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يعلن عن قائمة سموحة لمواجة الإسماعيلى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السبت القادم، على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز والتتى ضمت محمد طلعت الذى انضم للفريق منذ 48 ساعة فقط قادما من المقاولون العرب.



وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

خط الدفاع: كريم يحيى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد جمال، إسلام جمال، يوسف ديوب، شريف رضا، محمود حليمو، خالد عبد الفتاح، محمد نادي، فوزي الحناوي، ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد مكي، محمد طلعت، حسام حسن.

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وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما أعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالاً من المدرب المصرى حمادة صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.