شكرا لقرائتكم مصر تستضيف البطولة العربية لمنتخبات الـ"مينى فوتبول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مصر مسيرتها المميزة في استضافة الأحداث الرياضية خلال العام الأخير، فبعد نجاح بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2019، وكأس الأمم للشباب تحت 23 عام، واللتان شهدتا نجاحا كبيرا، تعود مصر لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات في لعبة (الميني فوتبول).

وسيكون واحدا من أهم قصور مصر التاريخية ، شاهدًا على مراسم قرعة البطولة التي تجرى على الأراضي المصرية السبت المقبل للمرة الأولى، إذ تنطلق بمشاركة ثمانية منتخبات، في 28 من فبراير المقبل، تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويشهد حفل القرعة وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بعد أن استقر أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول علي كافة أعضائه عقب لقاءات عدة واجتماعات واتصالات قام بها رئيس الاتحاد مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر علي حصد البطولات.

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يذكر أن أحمد سمير يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانه وهي لجنة التطوير والاستراتيجيات .

كما يشغل ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول المكلف بلجنة التطوير والاستراتيجيات .

و"ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كإسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا كرة القدم داخل الصالات في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها ، ولدت هذه الرياضة في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا .

وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، و2019 باستراليا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 23 دولة ، وللعبة بطولاتها المتعددة فتشمل: كأس عالم، وكأس قارات، وكأس عالم للانديه، وامم افريقيا، واسيا، وأوروبا، وكوبا امريكا، والبطوله العربيه التي ستستضيفها مصر.