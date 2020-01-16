شكرا لقرائتكم أبو جبل يخضع للكشف الطبى غدًا عقب تعرضه للإصابة أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد أبو جبل حارس الزمالك، لكشف طبى غداً الجمعة، على هامش مران الفريق الأبيض، لإعداده للمواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، يوم الاثنين المقبل، بعدما تعرض الحارس لإصابة فى لقاء الجونة، الذى أقيم بالأمس وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.

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ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى، بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.