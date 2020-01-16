شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. المصري 1 – 1 أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وأسوان بتقدم أبناء الجنوب بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري.

سجل فادي فريد مهاجم أسوان هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

فيما أهدر سعيدو سنبوري لاعب المصري فرصة التعادل لفريق في مرمى أسوان في الدقيقة 26 من عمر التي.

وتعادل المصري عن طريق عمرو موسي في نهاية الشوط الأول.

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جاء تشكيل المصري كالتالي: حارس: أحمد عبد الفتاح، في الدفاع: بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي، في الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي، أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق، في الهجوم: أوستن أموتو..

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.