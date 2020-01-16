شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تجهيز دفعة جديدة من الحكام للتدريب على الـvar لحل أزمة الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اتحاد الكرة، جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بتجهيز دفعة جديدة من الحكام للتدريب على تقنية الفيديو، حيث سيتم الاستمرار في تدريب ومنح الرخصة لباقي الحكام المصريين حتي لا تتأثر عملية التطبيق مستقبلا باعتزال أو عدم توفيق عدد من المتدربين الحاليين.

ويخضع حاليا 54 حكما لدورات تدريبية مكثفة باستاد القاهرة لتطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى، ويشرف على التدريبات مندوب من الفيفا، بجانب بعض مسئولى إحدى الشركات العالمية المسئولة عن أجهزة الـvar والتى أمدت الجبلاية بالأجهزة الموجودة حاليا.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إمكانية تطبيق تقنية الـvar، فى بعض مباريات الدورى فقط بداعى التكلفة الكبيرة، والتى تصل إلى 4 آلاف دولار فى المباراة الواحدة.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدورى منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

Advertisements

وشدد مسئولو الجبلاية على أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة، ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ VAR بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.