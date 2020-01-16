شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يضم طلعت لقائمة سموحة استعداداً لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة على النحو التالي:-
في حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور
خط الدفاع: كريم يحيى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني
خط الوسط: أحمد جمال، إسلام جمال، يوسف ديوب، شريف رضا، محمود حليمو، خالد عبد الفتاح، محمد نادي، فوزي الحناوي، ناصر ماهر
خط الهجوم: أحمد مكي، محمد طلعت، حسام حسن.
وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
فيما أعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالاً من المدرب المصرى حمادة صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.
ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .
قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صدقي يضم طلعت لقائمة سموحة استعداداً لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.