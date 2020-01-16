شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لمهاجم الأهلى الجديد أليو بادجى من حسابه الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المهاجم السنغالى، أليو بادجى، رسميا، لاعبا فى النادى الأهلى، بعدما وقع عقود انضمام لمدة 4 سنوات ونصف، قادما من فريق رابييد فيينا النمساوى، ليكون ثانى صفقات الأهلى بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ويصل بادجى القاهرة اليوم، الخميس، تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة الفريق النمساوى واللاعب خلال الساعات الماضية، وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

ويرصد الخليج 365، 10 صور من الحساب الرسمى للاعب على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، والذى يقوم اللاعب نشر صوره الخاصة عليه من آن لآخر.



أليو بادجى



أليو بادجى



أليو بادجى



أليو بادجى



أليو بادجى

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أليو بادجى



أليو بادجى



أليو بادجى



أليو بادجى



أليو بادجى

وكانت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر قد نشرت فيديو ترحيب باللاعب، ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيداً تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الأهلى الصفقة بشكل شبه نهائى مقابل مليون و500 ألف دولار أى ما يقرب من 22 مليون جنيه.