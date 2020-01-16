شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يستهل مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على غينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت- سلمى الموجي

استهل المنتخب المصري لكرة اليد للرجال مسيرته في بطولة الأمم الأفريقية، المقامة في تونس حتى 26 يناير الجاري، والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بالفوز على نظيره الغيني، اليوم الخميس، بنتيجة 39-22.

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وأنهى المنتخب الوطني، بقيادة المدرب الإسباني روبيرتو جارسيا، الشوط الأول متقدمًا في النتيجة (18-10)، فيما واصل تألقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 17 هدفًا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، ومن المقرر أن يواجه كينيا، الجمعة المقبل، قبل ملاقاة الكونغو، الأحد، في ختام مبارياته في الدور الأول للبطولة.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم