5 لاعبين قد يطلبهم «كيكي» في «كامب نو» لعودة الأمجاد

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى برشلونة الإسبانى تعاقده مع كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد للفريق، لمدة موسمين ونصف الموسم خلفًا لأرنستو فالفيردى، المدير الفنى السابق للبرسا، والذى تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق خلال الآونة الأخيرة وخسارة بطولة كأس السوبر الإسبانى عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائى.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الإسبانى المعروف بـ«المايسترو»، من المتوقع أن يعيد أسلوب «التيكى تاكا» الذي تميز به الفريق الكتالونى طوال السنوات الماضية ولاسيما خلال حقبة «بيب جوارديولا» والمايسترو تشافى هيرنانديز والرسام «أندريا إنييستا»، حيث أبدع البلوجرانا وتفنن في اقتناص البطولات.

وعلى الرغم أن سيتين قد لا يكون الاختيار المثالى للعديد من الأشخاص، إلا أن إدارة برشلونة قررت الاعتماد عليه نظرا للتوافق بين الأسلوب الذي يعتمد عليه والأسلوب الذي يعتمد عليه الفريق الكتالونى.

من جانبه قال كيكى: «لم أكن أتخيل في أقصى أحلامى تواجدى هنا. أنا شخص عاطفى واليوم هو مميز بالنسبة إلىَّ. لم أفكر إطلاقا بأن يطلب منى برشلونة تولى تدريبه. لا أملك سيرة ذاتية هائلة أو الكثير من الألقاب لكنى برهنت بأننى أملك فلسفة معينة في اللعب».

وتابع «بالأمس كنت أتنزه بين البقر في قريتى، واليوم أنا أشرف على أبرز اللاعبين في أحد أكبر الفرق في العالم» مشيراً إلى أنه احتاج إلى «أقل من خمس دقائق» لقبول العرض.

وأوضح «أنا شخص أملك قناعات واضحة، أفكاراً واضحة. أستمع إلى الجميع لكن أنا شخصياً أول من يدافع عن أفكارى وما أؤمن به. إذا كان يتعين علينا الموت مع هذه الأفكار فيجب أن نموت معها لأن برشلونة يريد متابعة النهج الخاص به».

وتابع «وعدى الوحيد هو أن يلعب فريقى جيداً. جميعكم يدرك أننى أملك شخصية. هنا، سأتولى الإشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، ثمة أشياء صغيرة سيتم تغييرها».

ودافع سيتين عن ألوان أندية أتلتيكو مدريد وراسينج سانتاندر لاعباً، أما أبرز الأندية التي أشرف عليها فكانت بيتيس. ويعرف عنه ميله إلى اعتماد أسلوب الاحتفاظ بالكرة وتأثره تحديداً بأسلوب الهولندى الشهير يوهان كرويف حتى إنه صرح في إحدى المرات بأنه جاهز لقطع إحدى أصابع يده لكى يلعب بإشراف كرويف عندما كان الأخير مدرباً لبرشلونة.

ولن يتمكن سيتين من الاعتماد على هدافه الأوروجويانى لويس سواريز الذي خضع لعملية جراحية في الغضروف وسيغيب على مدى أربعة أشهر لكنه في المقابل يستطيع الاعتماد على نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى صاحب 16 هدفاً في 20 مباراة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهم كالتالى: