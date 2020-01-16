«يانيس» يعزز بداية «باكس» القياسية فى الدوري الأمريكي للسلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب اليونانى يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين الموسم الماضى، بقوة مسجلا 37 نقطة في سلة نيويورك نيكس، ليقود فريقه ميلووكى باكس إلى فوز سهل 128-102 الثلاثاء وتعزيز صدارته اللافتة للترتيب العام.ولم يرحم يانيس (25 عاما) خصومه، فساهم في رفع باكس رصيده إلى 36 فوزا في 42 مباراة، محققًا فوزه الرابع تواليا. وسجل النيجيرى الأصل 12 كرة من 17 محاولة، 10 رميات حرة من أصل 12 والتقط تسع متابعات مع أربع تمريرات حاسمة وصدّة واحدة (بلوك شوت). قام بكل ذلك في 21 دقيقة فقط أمام جماهيره، في مباراة تقدم فيها الفريق الأخضر بفارق 35 نقطة عن خصمه في إحدى فترات المباراة وخاض ربعها الأخير لاعبوه البدلاء. وقال يانيس «أحاول فقط القيام بعملى، أن أكون عدوانيا وأصنع الكرات». وهذا الفوز الثالث عشر لباكس هذا الموسم بفارق عشرين نقطة أو أكثر على خصومه. وأبدى مدربه مايك بودنهولتسر إعجابه بتركيز اللاعبين أمام نيكس الجريح (11-30) والذى خسر مباراته السادسة تواليًا، بقوله «طريقة خروجنا إلى الملعب شكلت علامة جيدة. تركيز اللاعبين مؤثر جدا». وفى لوس أنجلوس، تألق النجم كواهى لينارد بتسجيله 43 نقطة منحت كليبرز الفوز على ضيفه الجريح كليفلاند كافالييرز 128-103.

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