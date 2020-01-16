شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يتأهب لمساواة رقم «فيدرر» القياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما بدأ أخيرا الموسم دون مشكلات تتعلق بالإصابة، سيستهل رافاييل نادال مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالشكل الذي يريده، ويسمح له بمعادلة رقم روجر فيدرر القياسى في تحقيق لقبه الـ20 بالبطولات الأربع الكبرى.

وخلال حصد 19 لقبا في البطولات الكبرى، كانت المعاناة الأكبر لنادال في ملبورن، إذ توج هناك باللقب في 2009 فقط، عندما فاز على فيدرر في مباراة من 5 مجموعات قبل أن تنهمر دموعه احتفالا بالإنجاز.

وبلغ نادال النهائى 4 مرات في العقد الماضى وخسر مرتين أمام نوفاك ديوكوفيتش، منها العام الماضى، ومرة أمام فيدرر وأخرى بشكل مفاجئ أمام ستانيسلاس فافرينكا في 2014.

وسبق أن تحدث نادال عن عدم رضاه عن موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة بعد فترة قصيرة من عطلة عيد الميلاد، وكان يعانى مرارا من مشكلات بدنية مع اقتراب بدء المسابقة.

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وعانى نادال من مشكلات متكررة في الركبة خلال الاستعداد لبطولة 2018، وأسفر ذلك عن انسحابه من المجموعة الخامسة أمام مارين شيليتش في دور الثمانية. وفى العام الماضى خضع نادال لجراحة قبل البطولة، لذا كان الوصول إلى النهائى دون خسارة أي مجموعة بمثابة الإنجاز.

وهذا العام يبدو المصنف الأول عالميا في حالة رائعة، وقاد إسبانيا للفوز بكأس ديفيز في نوفمبر وساعد بلاده على بلوغ نهائى النسخة الافتتاحية لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين قبل الخسارة أمام ديوكوفيتش. ولا يعانى نادال من إصابات كبيرة منذ حصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضى، بينما كانت أحدث مشكلة صحية تتعلق بإصابة في البطن وأجبرته على الانسحاب من بطولة باريس للأساتذة.

وقال فرنسيس رويج، مدرب نادال، بعد الوصول إلى أستراليا قبل كأس اتحاد المحترفين: «رافاييل في حالة رائعة والسؤال الآن يتعلق بمدى إمكانية الحفاظ على مستواه». وتابع: «يشعر (نادال) بثقة كبيرة بسبب طريقة لعبه وبسبب ضربات إرساله التي تساعده كثيرا».

وسيكون نادال مطالبا بالبقاء في قمة مستواه في ملبورن لتعويض أثقل هزيمة في مسيرته في نهائى بطولة كبرى، حيث أخفق في مجاراة قوة وسرعة ديوكوفيتش العام الماضى.

ورغم أن نادال بات على بُعد لقب واحد من معادلة رقم فيدرر البالغ 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى فإن اللاعب الإسبانى أكد أنه غير مهووس بهذا الأمر.