شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يفتح النار على «كونتى وسارى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بمدربه زين الدين زيدان، مؤكدًا أنه جعله يشعر بالسعادة التي افتقدها في تشيلسى مع أنطونيو كونتى وماوريسيو سارى. وقال هازارد، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية: «ليس لدينا نفس الأسلوب، من الناحية الفنية، فهو أفضل بالتأكيد».

وأوضح: «لكن ما يعجبنى فيه أنه عندما كنت تنظر إليه يتكون لديك انطباع بأنه سيمتعك، فهو يريد مراوغة الجميع، ويلعب لمتعته فقط، أما أنا فألعب من أجل الفريق، أحب أولئك الذين يستمتعون بالكرة، لكن أنا لا أتطلع للمراوغة، بالطبع سأكون سعيدًا إذا حدثت، لكنها ليست في مقدمة أهدافى».

وعن علاقته بزيدان، قال: «لم أتحدث معه كثيرًا، المرة الأولى كانت في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا، حيث اتصل بى وقتها، أخبرنى (سيكون من الجيد لو أتيت إلى مدريد)، عندما يتصل بك زيدان، فإنه أمر خطير». وتابع: «أخبرنى ببساطة أنه يتابعنى وقال لى (سنتقابل يومًا ما عندما تأتى إلى مدريد)، بقيت هذه الكلمة في رأسى دائمًا.»

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وواصل: «هو من نوعية المدربين الذين لا يتحدثون كثيرًا، يتحدث فقط قبل المباراة بفترة قصيرة، أول شهرين أو ثلاثة أشهر لم تكن كما أردت، لكنه طالبنى بأن أبقى هادئًا». وأكد: «(زيدان) يحب لاعبيه، ويحافظ على الجانب العاطفى معهم، حيث تشعر بأن المجموعة سعيدة لأنه المدرب، حتى أولئك الذين لا يلعبون، فهذا ضرورى، حيث يفهم ما يشعر به اللاعبون، لأنه كان في مكاننا من قبل».

وعن الفارق بين زيدان، ومدربيه في تشيلسى، قال: «يدربنا دائمًا بالكرة، وهذا ممتع للغاية، عندما تتدرب مع مدربين إيطاليين مثل كونتى وسارى، لن تشعر بمتعة كافية، فقد قضيت معهما 3 سنوات متتالية، لكن زيدان جعلنى أشعر بالسعادة مجددًا.«

وعن الانضمام إلى الملكى قال: «نعم، حلمت باللعب لريال مدريد، عندما بدأت ممارسة كرة القدم في حديقة المنزل، كان دائمًا النادى الذي أشجعه، كان زيدان مثلى الأعلى في الملاعب، وعندما رأيته على شاشة التليفزيون، بدا رائعًا، والقميص الأبيض، الذي لا تشوبه شائبة، بالنسبة لى كان استثنائيا.«

واستطرد: «ذهبت كثيرًا مع العائلة إلى إسبانيا، لكن ليس إلى مدريد، إنها بعيدة جدًا عن بلجيكا بالسيارة، وأخبرنى الجميع عن ريال مدريد عندما كنا نلعب في الإجازة، وكنا نشاهد مبارياتهم». وأكمل: «لم أشعر بأى إحباط بسبب تأخر انضمامى لريال مدريد، فقد عملت طوال مسيرتى بشكل جيد للغاية، وكنت أتوقع أن ألعب هناك، وكان من الممكن أن يحدث ذلك قبل هذا الوقت». وأوضح: «عندما كنت في ليل، كان هذا الاحتمال قائمًا، لكننى أردت أن أحاول في إنجلترا، كان الذهاب إلى (لندن) أسهل من إسبانيا. كنت بعمر 21 سنة فقط، ومن الصعب في هذه المرحلة السنية المجىء إلى إسبانيا».