شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بحضور وزير الشباب ونجوم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مصر، السبت المقبل، قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بمشاركة 8 منتخبات وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وسيكون «صبحي» على رأس الحاضرين بجانب رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، وعدد من نجوم كرة القدم السابقين ومنهم أحمد حسن وأحمد حسام ميدو وفاروق جعفر وحسن شحاتة. وسينطلق الحفل في تمام الخامسة مساءًا وسيتم إذاعته عبر قنوات «نايل سبورت» و«صدى البلد» و«أون سبورت» و«تايم سبورت» و«سي بي سي»، بالإضافة إلى «إم بي سي مصر».

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