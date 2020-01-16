شكرا لقرائتكم خبر عن يورينتي على رادار مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي
دخل لاعب وسط أتليتكو مدريد، ماركوس يورينتي، دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير في تعزيز خط وسط الفريق.
وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، يبحث «سولسكاير» عن تعويض غياب كل من بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي، اللذان ابتعدا عن المشاركة مع الشياطين الحمر بسبب الإصابة.
ورغم اقتراب النادي من إتمام التعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي, إلا أن النادي يستهدف مزيدًا من التعزيزات, فيما تم تحديد لورينتي كخيار مثالي للفريق.
وكان «يورينتي»، صاحب الـ24 عامًا، قد انضم إلى أتليتكو مدريد مطلع هذا الموسم قادمًا من ريـال مدريد، مقابل حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 15 مباراة بجميع البطولات مع الروخيبلانكوس رغم عدم اعتماد المدير الفني دييجو سيميوني عليه بشكل أساسي.
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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم
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