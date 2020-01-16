اخبار الرياضه

يورينتي على رادار مانشستر يونايتد

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يورينتي على رادار مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

دخل لاعب وسط أتليتكو مدريد، ماركوس يورينتي، دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير في تعزيز خط وسط الفريق.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، يبحث «سولسكاير» عن تعويض غياب كل من بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي، اللذان ابتعدا عن المشاركة مع الشياطين الحمر بسبب الإصابة.

Advertisements

ورغم اقتراب النادي من إتمام التعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي, إلا أن النادي يستهدف مزيدًا من التعزيزات, فيما تم تحديد لورينتي كخيار مثالي للفريق.

وكان «يورينتي»، صاحب الـ24 عامًا، قد انضم إلى أتليتكو مدريد مطلع هذا الموسم قادمًا من ريـال مدريد، مقابل حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 15 مباراة بجميع البطولات مع الروخيبلانكوس رغم عدم اعتماد المدير الفني دييجو سيميوني عليه بشكل أساسي.

تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يورينتي على رادار مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا