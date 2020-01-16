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عقوبة مالية مغلظة من الأهلي على وليد أزارو

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو، مهاجم الفريق، عقب اعتراضه على قرارات الجهاز الفني خلال مباراة طنطا، أمس الأربعاء، التي فاز بها الأهلي بخماسية نظيفة.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن ذلك يأتي في إطار سياسية الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني على الفريق؛ وفقًا للقواعد المعمول بها.

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