ميلان على اعتاب ضم هدف برشلونة الصيفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

اقترب ​ميلان​ الايطالي من خطف صفقة فريق برشلونة الاسباني الصيفية من اجل تدعيم خط وسط الفريق استعداداً للموسم المقبل.

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وكان النادي الكتالوني قد قدم عرضاً رسمياً ل​دينامو زغرب​ من اجل التعاقد مع ​اولمو​، الا ان المقابل المادي كان هذيلاً.

وبحسب صحيفة "Sportske Novosti" الكرواتية، فان ميلان يرغب بضم اولمو، حيث سيقدم عرضاً بقيمة 30 مليون يورو لحسم الصفقة في الشتاء.

وينتهي عقد أولمو مع دينامو زغرب في 2021، وكانت هناك تصريحات يريد من برشلونة حسم عودته إلى "الكامب نو" قبل نهاية كانون الثاني الحالي.