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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان على اعتاب ضم هدف برشلونة الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
اقترب ميلان الايطالي من خطف صفقة فريق برشلونة الاسباني الصيفية من اجل تدعيم خط وسط الفريق استعداداً للموسم المقبل.
وكان النادي الكتالوني قد قدم عرضاً رسمياً لدينامو زغرب من اجل التعاقد مع اولمو، الا ان المقابل المادي كان هذيلاً.
وبحسب صحيفة "Sportske Novosti" الكرواتية، فان ميلان يرغب بضم اولمو، حيث سيقدم عرضاً بقيمة 30 مليون يورو لحسم الصفقة في الشتاء.
وينتهي عقد أولمو مع دينامو زغرب في 2021، وكانت هناك تصريحات يريد من برشلونة حسم عودته إلى "الكامب نو" قبل نهاية كانون الثاني الحالي.
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