شكرا لقرائتكم نائب رئيس الجبلاية يزور معسكر الحكام للاطمئنان على تطبيق الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على زيارة معسكر الحكام المقام حاليا باستاد القاهرة للتدريب على تقنية الفيديو التى سيتم تطبيقها فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى.

واجتمع جمال محمد علي مع مندوبى الشركة العالمية التى أمدت اتحاد الكرة بأجهزة الفار للتدريب عليها وكذلك مندوب الفيفا، وإطمأن منهم على أن الحكام يستوعبون التدريبات بشكل جيد لاسيما وأنه تم تكثيف وضغط البرنامج لينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل.

كما عقد نائب رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع الحكام بحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، طالبهم خلالها بالتركيز فى التدريبات، مشددا على ثقة اتحاد الكرة فيهم كما تم التأكيد على دعم ومساندة الجبلاية للحكام.

وأكد الدكتور جمال محمد علي في لقاءه مع الحكام، أن حرص الاتحاد علي تطبيق التقنية لان الدورى المصرى لكرة القدم اصبحت قيمتة الاقتصادية عالية جدا من حيث عقود اللاعبين والمدربين وتكلفة إقامة المباريات في الاستادات وعقود الرعاية والبث التلفزيوني ولابد من حصول كل فريق علي حقة واكد ان تقنية الفار يتم بالتوازي مع اهمية تطوير الحكم للياقتة البدنية والمهارية.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إمكانية تطبيق تقنية الـvar، فى بعض مباريات الدورى فقط بداعى التكلفة الكبيرة للتقنية والتى تصل إلى 4 آلاف دولار فى المباراة الواحدة.

Advertisements

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدوري منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

وشدد مسئولو الجبلاية أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ VAR بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.