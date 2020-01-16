شكرا لقرائتكم تشكيل نادى أسوان ضد المصري البورسعيدي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد .

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

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كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف .