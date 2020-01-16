شكرا لقرائتكم المصرى ضد نادي أسوان.. إيهاب جلال يهاجم تماسيح النيل بـ أموتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه أمام نادي أسوان، فى المباراة التى تنطلق بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى المصري. وشهد تشكيل المصرى تواجد شيخ موكورو الجناح الإيفوارى كأساسى لأول مرة بعد انتهاء فترة إيقافه. وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح. الدفاع: بهاء مجدى – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي. الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي. أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق. Advertisements الهجوم: أوستن أموتو. ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدفا. كان مجلس إدارة المصرى قد أعلن تمسكه باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة. وأصدر مجلس إدارة المصرى بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفى أن يكون المدير الفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية فى هذه الفترة الحرجة التى تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادى المصرى خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا. ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

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