شكرا لقرائتكم المدير الرياضي لرابيد فيينا: أليو بادجي ينتقل لأفضل نادي إفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زوران باريتش المدير الرياضى لنادى رابيد فيينا فى تصريحات على الموقع الرسمى للنادى النمساوى أن انتقال أليو بادجى للأهلى وعودة اللاعب للقارة السمراء، قائلا: "نتمنى أن تكون الخطوة في حياة اليو بادجي المهنية بالمستقبل ، لم نكن نريد تفويت فرصة أن يتمكن من اللعب في واحدة من أكثر الأندية شعبية وأفضل في قارته الأصلية ويجب أن نتوجه بالشكر لمسئولى الأهلى على المفاوضات المحترمة ". Advertisements

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري. ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

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