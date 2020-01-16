شكرا لقرائتكم شوبير: أزارو كسر إصبعه اعتراضا على استبعاده من مباراة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال شوبير فى الاستوديو التحليلى لمباراة المصرى البورسعيدى وأسوان على قناة أون سبورت: " أزارو اقترب من الرحيل عن الاهلى بعد التعاقد مع السنغالى اليو بادجى ، وأصبحت ايام ازارو معدودة فى الاهلى لاسيما بعد تلقيه عقوبة مغلظة بعد تصرفاته الرافضة لقرار استبعاده من مباراة طنطا مضيفاً : " يقال أن من شدة اعتراضه خبط يده فتعرض صباعه للكسر"

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى توقيع عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو، لاعب الفريق، لاعتراضه على قرارات الجهاز الفنى فى مباراة طنطا، وذلك فى إطار سياسية الالتزام التى يفرضها الجهاز الفنى على الفريق؛ وفقا للقواعد المعمول بها فى الأهلي، واعترض وليد أزارو على خروجه من قائمة مباراة طنطا أمس ليدخل فى مشادة مع رينيه فايلر قبل انطلاق المباراة.

وغاب وليد أزارو عن مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة على خلفية خلافه مع السويسرى رينيه فايلر بعد استبعاده من قائمة مباراة طنطا أمس الأربعاء، وأصبح أزارو قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اتخاذ جهاز الكرة قراراً بقيد السنغالى اليو بادجى لاعب الفريق الجديد بدلاً منه فى القائمة الحمراء.

وأكد مصدر بالنادى الأهلى أن لجنة التخطيط بالأهلى ، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، استقرت على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل.

Advertisements

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

ونجحت إدارة النادى الأهلى ممثلة فى أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع نادى رابييد فيينا النمساوى على دفع قيمة صفقة اليو بادجى على مدار 24 شهر (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة التى قادها توفيق مع الجانب النمساوى خلال الساعات الماضية.

صفقة اليو بادجى ستكلف خزينة النادى مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه فى الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.