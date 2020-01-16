ليكرز يسقط في معقله ورابتورز يفلت من انتفاضة ثاندر









اسماء السيد - سقط لوس أنجليس في معقله على يد أورلاندو ماجيك 118-119 في مباراة كان متخلفا خلالها بفارق 21 نقطة، فيما عاد تورونتو رابتورز حامل اللقب من ملعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز 130-121 بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التفريط بتقدمه بفارق 30 نقطة الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "ستايبلس سنتر"، وضع ماجيك حدا لمسلسل الانتصارات المتتالية لمضيفه ليكرز عند تسعة، محققا فوزه الثامن في آخر 12 مباراة.

واستحق أورلاندو الفوز بسيطرته على اللقاء منذ البداية حيث وصل الفارق بينه وبين مضيفه حتى 21 نقطة في الشوط الثاني، قبل أن يعود الأخير من بعيد ويشعل اللقاء الذي جاء مثيرا في ثوانيه الأخيرة حين نجح آرون غوردون في رمية حرة من اثنتين للضيوف، واضعا إياهم في المقدمة 119-115 قبل 1,7 ثانية على النهاية.

وحاول ليكرز تجنب هزيمته الخامسة فقط بين جمهوره والثامنة هذا الموسم بالمجمل من أصل 41 مباراة، ونجح في تقليص الفارق الى نقطة بسلة ثلاثية من كوين كوك في آخر 0,1 ثانية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا وسقط في نهاية المطاف ليبرون جيمس ورفاقه بغياب النجم الآخر أنتوني ديفيس للمباراة الرابعة تواليا بسبب اصابة في أسفل الظهر.

وأقر مدرب ليكرز فرانك فوغل "أننا لم نلعب جيدا بما فيه الكفاية لتحقيق الفوز. جعلونا ندفع الثمن"، فيما قال "الملك" جيمس "لا أشعر بالخيبة. لم نبدأ المباراة بشكل جيد وكل ما علينا فعله أن نصبح أفضل".

وهي الهزيمة الأولى لليكرز منذ أن ألحق به جاره لوس أنجليس كليبيرز خسارة رابعة تواليا بالفوز عليه 111-106 في 26 كانون الأول/ديسمبر.

ويدين أورلاندو بفوزه الى ماركيل فولتز الذي سجل سلتين في الدقيقة الأخيرة، محققا الـ"تريبل دابل" الثاني في مسيرته بعد أن أنهى اللقاء بـ21 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

كما تألق في صفوف ماجيك، غوردون (21 نقطة) وويسلي ديشون إيووندو والمونتينيغري نيكولا فوشيفيتش (19 لكل منهما).

أما من ناحية ليكرز، فكان كوك الأفضل بـ22 نقطة، وأضاف ليبرون جيمس 19 مع 19 تمريرة حاسمة، وكل من تروي دانييلز وكنتافيوس كالدويل-بوب 17.

- رابتورز يفلت من انتفاضة ثاندر -

وأفلت رابتورز البطل من انتفاضة مضيفه ثاندر وعاد من ملعب الأخير بفوزه الـ26 بنتيجة 130-121.

وبدا الفريق الكندي في طريقه لفوز سهل يعوض به هزيمته في مباراته الأخيرة على أرضه أمام سان أنتونيو سبيرز بفارق نقطة واحدة 104-105، وذلك بعد أن وصل الفارق بينه وبين مضيفه الى 30، إلا أن الأخير انتفض وقلصه حتى ثلاث نقاط من دون أن يتمكن في نهاية المطاف من تحقيق العودة الكاملة وتجنب هزيمته الثامنة عشرة في 41 مباراة.

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وتألق في صفوف رابتورز بشكل خاص نورمان باول الذي خاض مباراته الثانية بعد غياب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، وسجل 23 نقطة فيما أضاف العائد الآخر من الإصابة الكاميروني باسكال سياكام 21 وأو دجاي أنونوبي 21 أيضا وكايل لاوري 17 مع 8 تمريرات حاسمة والإسباني مارك غاسول 15.

وعلق باول على أدائه في المباراة الثانية بعد العودة من الإصابة (سجل 20 في الأولى ضد سبيرز)، قائلا "حاولت أن أعود بثقة وأن أكون عدوانيا في الجريان الهجومي وأن ألعب بطريقتي ومحاولة استغلال الفرص التي يمنحني إياها الدفاع".

وتقدم تورونتو 73-43 في الربع الثاني، ثم دخل الربع الأخير متقدما 97-83 وكان الفارق بينه وبين ضيفه 21 نقطة مع بقاء 6,39 دقيقة على النهاية، إلا أن ثاندر عاد من بعيد بقيادة الألماني دينيس شرودر (25 نقطة) ونجح في تقليص الفارق حتى ثلاث نقاط مع الوصول الى آخر 2,39 دقيقة إثر سلة استعراضية من الإيطالي دانيلو غاليناري (23 نقطة) الذي انتزع أيضا خطأ وترجم الرمية الحرة.

وتدارك تورونتو الوضع بتسجيله بعدها 8 نقاط مقابل نقطتين فقط لمضيفه، ليخرج في النهاية بالفوز الذي عزز به مركزه الرابع في المنطقة الشرقية، مضيقا الخناق على بوسطن سلتيكس الذي مني بهزيمته الرابعة فقط على أرضه هذا الموسم على يد ديترويت بيستونز 103-116.

- سقوط ثالث لهيوستن في آخر 4 مباريات -

ويدين بيستونز بفوزه الـ15 فقط هذا الموسم الى الفرنسي سيكو دومبويا (24 نقطة) وماركيف موريس (23) والأوكراني سفياتوسلاف ميخايليوك (21) وديريك روز (22) الذي سجل 20 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة تواليا في أفضل سلسلة له منذ موسم 2010-2011.

وفي المقابل، ذهبت سدى جهود كل من جايلن براون (24 نقطة مع 12 متابعة) وغوردن هايوارد (25 مع 7 متابعات) وكمبا ووكر (19).

وتراجع بوسطن مجددا الى المركز الثالث لصالح ميامي هيت الذي واصل تألقه على ملعبه بتحقيقه فوزه الـ18 من أصل 19 مباراة بين جمهوره، بتغلبه على سان أنتونيو 106-100 بفضل جهود "المبتدىء" كندريك نان (33 نقطة في 13 من محاولة من أصل 18) والسلوفيني غوران دراغيتش (17 نقطة)، فيما كان ديمار ديروزن (30 نقطة) الأفضل في صفوف الضيوف دون تجنيبهم الهزيمة الـ22.

وعلى غرار ميامي، واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تألقه في ملعبه بتحقيقه فوزه الـ19 من 21 مباراة بين جمهوره وجاء على حساب بروكلين نتس 117-106 بفضل 33 نقطة من توبياس هاريس.

وقاد السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس للفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 127-123 بتحقيقه "تريبل دابل" الـ12 له هذا الموسم، بعد أن سجل 25 نقطة مع 15 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

ومني هيوستن روكتس بهزيمته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات بسقوطه على أرضه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 107-117، وذلك على الرغم من جهود راسل وستبروك (31 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة)، متأثرا بالمردود المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن (13 نقطة فقط) وتألق داميان ليلارد (25 نقطة) وسي دجاي ماكولوم (24) ولاعبه السابق كارميلو أنتوني (18) وحسن وايتسايد (18) في صفوف الضيوف.

وتغلب شيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 115-106 بقيادة زاك لافين (30 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وإنديانا بيسرز على مينيسوتا تمبروولفز 104-99، ودنفر ناغتس على تشارلوت هورنتس 100-86.