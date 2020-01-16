شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أبطال عالم يمثلون مصر فى نصف نهائي جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حدث فريد من نوعه، تأهل 4 أبطال عالم مصريين، إلى الدور نصف النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، ليضمنوا لقب البطولة لمصر للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به البطل المصري علي فرج في الموسم الماضي، حيث تأهل إلى نصف النهائي كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، وكريم عبد الجواد المصنف الرابع.

الأبطال الأربعة جميعهم سبق له التتويج ببطولة العالم الفردية للاسكواش، وكان آخرهم طارق مؤمن والذي توج بها في الموسم الجاري خلال شهر نوفمبر الماضي، خلال البطولة التي أقيمت في قطر، وجمعت مؤمن مع النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس في المباراة النهائية أما علي فرج فكان صاحب التتويج ببطولة العالم في الموسم الماضي، بعدما تغلب على مواطنه طارق مؤمن في المباراة النهائية خلال البطولة التي أقيمت بأمريكا.

وفي عام 2017 توج محمد الشوربجي بطلا للعالم خلال البطولة التي أقيمت بمانشستر في بريطانيا أما كريم عبد الجواد فحصد لقب بطل العالم في 2016، خلال البطولة التي أقيمت بمصر.

وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت في منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا من الدور ربع النهائي على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هاني.

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ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب جي بي مورجان عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجي ونور الطيب بأول بطولة وهي الصين المفتوحة وكما توج الشوربجي ورنيم الوليلي ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز علي فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتي مصر الدولية التي أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربيني بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، وأخيرا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.