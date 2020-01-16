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تعرف علي تشكيل أسوان أمام المصري البورسعيدي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب لمواجهة فريق المصري البورسعيدي ، خلال المباراة التى تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

 

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد .

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

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من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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