شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل أسوان أمام المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب لمواجهة فريق المصري البورسعيدي ، خلال المباراة التى تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد .

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

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من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.