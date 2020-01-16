المصري يهاجم أسوان بشيخ موكورو وأوستن أموتو

وشهد تشكيل المصري تواجد شيخ موكورو الجناح الإيفواري كأساسي لأول مرة بعد انتهاء فترة إيقافه.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي.

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي.

أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق.

الهجوم: أوستن أموتو.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف .

كان مجلس إدارة المصري قد أعلن تمسكه باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة.

وأصدر مجلس إدارة المصري بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفي ان يكون المدير الفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.